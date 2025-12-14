12月14日、柿谷曜一朗氏の引退試合がセレッソ大阪の本拠地で開催され、OSAKA PINK（柿谷氏の古巣C大阪ゆかりのチーム）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪ゆかりのチーム）が対戦。主役の柿谷氏が88分に香川真司のアシストで決勝点を挙げ、PINKが本田圭佑監督が率いるBLUEを４−３で撃破した。２万749人が詰めかけ、大いに盛り上がった大阪ダービー後、心温まる印象的な場面があった。現役を引退した選手の中で、引退試合を行なっていな