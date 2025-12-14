俳優の横浜流星（29）が14日、都内で主演を務めたNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の最終回放送のパブリックビューイングに参加した。江戸のメディア王と呼ばれた蔦屋重三郎の生涯を全うし「生きざまを見届けてくださって“ありがた山”です」と作中で何度も蔦重が発した言葉遊びを交えて感謝の思いを視聴者に伝えた。最終回では蔦重の最期の瞬間までギャグシーンがちりばめられ、応募倍率約34倍をくぐり抜けた約9