【興梠慎三 引退試合】URAWA REDS 2017 3−1 KASHIMA ANTLERS 2007-09（12月13日／埼玉スタジアム2002）【映像】浦和OBと鹿島OBの一触即発風マッチアップ引退試合ながらもバチバチの戦いに、スタジアムのサポーターたちも本気の声援を送った。鹿島アントラーズOBの中田浩二と、浦和レッズOBの坪井慶介のやり合いにファンも大興奮だ。2024シーズンを最後に現役を引退した興梠慎三が、12月13日に引退試合を開催。かつて所属した