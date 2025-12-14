オーストラリアの観光名所ボンダイビーチで銃撃事件が発生し、少なくとも11人が死亡した/Social media（CNN）オーストラリアの観光名所ボンダイビーチでユダヤ人コミュニティーを狙った銃撃事件が発生し、警察によると、少なくとも11人が死亡した。襲撃はユダヤ教の祭り「ハヌカ」の初日に実行され、テロ事件と認定された。警察は把握済みの容疑者が2人いることを確認した。うち1人は死亡し、もう1人は病院で命に関わる容体。ボン