ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が１４日、インスタグラムのストーリーズを更新。競馬のＧ１阪神ジュベナイルフィリーズのレース後に「乙女心はわからん」とつづった。藤浪は購入した馬券の画面も投稿。馬単で１着に９番スターアニスを固定し、２着に４番アランカール、６番アルバンヌを流していた。それぞれに３万円、計６万円分を購入。大の競馬好きで知られるが、「最近、いい予想してるのに当たらん」とぼやいた。阪神ジュベナ