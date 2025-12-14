【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】大久保＆柿谷の「新喜劇風シンクロずっこけ」決定機を仕留めきれなかった大久保嘉人と、後ろで見ていた柿谷曜一朗が、ピッチ上で大の字になった。まさかの“シンクロずっこけ”がファンの笑いを誘っている。12月14日、ヨドコウ桜スタジアムで「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」が開