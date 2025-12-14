アイドルグループ「#2i2」の奥ゆいが2026年3月25日に自身初の写真集を発売することを、8日までに発表した。ベトナム・ダナンで撮影された先行カットとして、リゾート地での開放感あふれる大胆なランジェリー姿や水着ショットも公開した。 【写真】「何が」とは言えないけど砂でべったり！スゴいことになってる 奥本人は初写真集が決まった瞬間について「まさか自分が……！ってびっくりして本当なのか夢な