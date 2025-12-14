Mireiはあの日、この言葉に救われた！-第15話- ダンダダン編 私は私の生きる世界が好きだ。 日々恵まれているなと思うし、楽しいこと嬉しいことを思い出そうとすればいろんな思い出がたくさん浮かぶし、私の周りにいてくれている人達のことも大好きだから。 でもたまに、｢どうして、｣と思うようなことも起きる。 どうしようもなかったと納得はしていても、心の制御が上手にできないときもある。 全てが順調にいくなんてこ