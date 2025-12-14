ＨＫＴ４８が１４日、公式ホームページ（ＨＰ）で、この日福岡市内で起きた刺傷事件の被害者が同グループのスタッフだったと発表した。ＨＰでは「事件により、弊社男性スタッフ１名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」と報告した。事件があった施設「ＢＯＳＳＥ・ＺＯＦＵＫＵＯＫＡ」には、グループの専用劇場がある。この日は休館日だったものの、オンライン握手会のためにメン