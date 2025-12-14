ＨＫＴ４８が１４日、公式ホームページ（ＨＰ）で、この日福岡市内で起きた刺傷事件の被害者が同グループのスタッフだったと発表した。ＨＰでは「事件により、弊社男性スタッフ１名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」と報告した。事件があった施設「ＢＯＳＳＥ・ＺＯＦＵＫＵＯＫＡ」には、グループの専用劇場がある。この日は休館日だったものの、オンライン握手会のためにメン
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
- 2. 女性が出てこない トイレで何が
- 3. M-1審査員発表 松本人志の名なし
- 4. 横断歩道でNHKアナはねられ重傷
- 5. 粗品が「日テレに体預けた」真意
- 6. 三山凌輝の店 初日は大行列か
- 7. 福岡市で男女2人刺される 逃走中
- 8. 日本の地方空港便を大幅欠航へ
- 9. 「寒いね」母の最後のLINEだった
- 10. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
- 1. 日本の地方空港便を大幅欠航へ
- 2. 福岡市で男女2人刺される 逃走中
- 3. お金ない→タクシー未払い&暴行
- 4. 「71129」旧陸軍砲台跡に落書き
- 5. 姉に妹が包丁で刺された 母110番
- 6. 「急に本社から」安住アナが回想
- 7. アルミ缶持ち去りNG 嘆く高齢者
- 8. 日本人の「旅行離れ」深刻化か
- 9. 4つ子を妊娠 減胎を決断した夫婦
- 10. なぜ「濡れ場経験者」が朝ドラに
- 1. 遅刻で30万円 クリニックが波紋
- 2. 「非常に珍しい」雅子さまに驚き
- 3. 公明が国交大臣を担っていた理由
- 4. 伊東市長選 田久保氏の敗北確実
- 5. 自民5府県連 スナックなどに支出
- 6. れいわ議員 国会で政権を猛批判
- 7. 米山隆一氏に「いい加減にしろ」
- 8. 流行語 過労死遺族らが抗議の声
- 9. 性行為嫌う夫に妻が「妊娠宣言」
- 10. 年収の壁 自民&国民民主で協議へ
- 1. 生臭い 日本の食事を韓女優酷評
- 2. 日本を追い越した 韓国に警鐘
- 3. 北朝鮮 白頭山で性暴力が蔓延か
- 4. 日本人はなぜ台湾に来ないのか
- 5. 平和賞受賞者や邦人ら釈放 東欧
- 6. メッシ見に来たファンが暴徒化
- 7. 台湾が京都での光景に苦言 台湾
- 8. バリ島でボニー追放寸前状態に?
- 9. ベラルーシで邦人含む123人釈放
- 10. 奇跡のトスがSNSで話題に トルコ
- 1. 「寒いね」母の最後のLINEだった
- 2. 銀行振込は贈与税リスク?
- 3. 年収800万円を目指すなら得か
- 4. 「大コケは愛菜のせいじゃない」
- 5. 日本企業が「脱中国」依存弱める
- 6. 冬のボーナス 50代の使い道は
- 7. 祖父の遺産めぐり会議 母が死亡
- 8. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%
- 9. 氷河期世代 若者にはない強み
- 10. 日本一の安売り店が大ビンチに
- 1. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
- 2. 膨張モバイルバッテリー手放す
- 3. ヤマダデンキ「プレミアム福袋」
- 4. 「LINE VOOM」使い勝手に配慮
- 5. 「人間じゃない」ことへの抵抗感
- 6. 超難解な暗号解読 AIに勝てない?
- 7. 上新電機 3年連続「Aリスト」に
- 8. LINEの隠しスタンプ入手する方法
- 9. 生成AIサービスの利用実態
- 10. 「ご当地Suica」2県で先行開始
- 11. 鹿沼市キャッシュレス還元事業
- 12. UNIQLO ヒートテック素材の毛布
- 13. 東アジアの1人当たりGDPを可視化
- 14. マイナの守り チタン製ケース
- 15. BenQ 5K解像度のモニターを発表
- 16. 高性能な横開き型フォルダブルスマホ「nubia Fold」が発表！日本ではワイモバイル版「A502ZT」が12月4日に発売。価格は17万8560円
- 17. [After Beat NAB SHOW 2018]Vol.01 After NAB Show Tokyo 2018レポート01
- 18. 【正直レビュー】固定回線化して使ってみた【WiMAX】ホームルーター VS モバイルWi-Fiルーターはどっちがおすすめ？速度/キャッシュバック/特典・キャンペーンなど徹底比較
- 19. 【魅力的だな】電子ペーパースマホの決定版登場。「BOOX Palma 2 Pro」は、カラーで見やすさ上々。ペンで手書きも通話もできます
- 20. スマホが3Dになる新サービス
- 1. 張本へのヤジ問題 運営側が謝罪
- 2. 中国エースが日本選手とお喋り
- 3. 大谷 吐き出されたガムを2度見
- 4. 古閑美保氏 現在の姿激変した
- 5. 【卓球WTTファイナルズ】張本智和 年間王者に王手！世界2位の林詩棟を4−3撃破「ハリモト」コールも
- 6. 桑田真澄氏オイシックスと契約へ
- 7. 勇退→八角理事長「一強体制」へ
- 8. 歌舞伎町最恐ホストが衝撃KO勝ち
- 9. 参加者が失神 BD会見で衝撃事態
- 10. 岡本和真に代理人 MLB球団と交渉
- 1. M-1審査員発表 松本人志の名なし
- 2. 横断歩道でNHKアナはねられ重傷
- 3. 粗品が「日テレに体預けた」真意
- 4. 三山凌輝の店 初日は大行列か
- 5. 客が大熱唱…B’zの歌かき消す
- 6. 羽鳥慎一が首位陥落 1位に注目
- 7. 沙也加さん元恋人 復帰を断念か
- 8. 「THE W」ニッチェが9代目王者に
- 9. ダウンタウンプラス絶賛に違和感
- 10. 橋下徹氏 レーダー照射問題、小泉防衛相の対応に疑問「各国に対しての働きかけを一生懸命されてますが…」
- 1. 女性が出てこない トイレで何が
- 2. DAISOより100円安い セリア凄い
- 3. 夫婦の営み「不満足」の理由1位
- 4. 裕福で27LDKKKに増築→会社倒産
- 5. 夢の国に 埼玉県のパティスリー
- 6. コロナ禍打撃でハイヒールに危機
- 7. あいぱく 5年ぶりに冬季開催へ
- 8. 「発達障害グレー」の漫画が人気
- 9. 40代必見 GUパーカーは紐なしで
- 10. ポストしまむら? 期待の店に注目