俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）で蔦重（横浜流星）の妻・ていを演じきった橋本愛がコメントを寄せた。【別カット】巫女姿で降臨！最終回に登場した綾瀬はるか――最終回まで参加されて長い間ずっと一緒にやってきたスタッフさん、キャストの皆さんと一緒にゴールテープを切れるという経験は本当に一生に一度あるか分からないくらい、私の中ではすご