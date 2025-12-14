日本航空（JAL）グループは、降雪の影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。12月14日午前11時現在、特別対応を実施するのは、あす15日午前に札幌/千歳・札幌/丘珠・釧路・帯広・女満別・根室中標津を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。変更や払い戻しはウェブサイトで手続きできる。