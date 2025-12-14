女性11人組「ME:I」が13、14日の両日、東京・有明アリーナで初の全国ツアーのアンコール公演を行った。年内最後の単独公演。2日間で計約2万人のYOU:ME（ユーミー、ファンの総称）が詰めかけ、かけがえのない時間を過ごした。ツアータイトル「THISISME:I」と同名曲から幕開け。AYANE（20）は「最高の1年だったと締めくくれるような一日にしましょう！」とあおり、リーダーのMOMONA（22）は「応援に応えられるようにいまの全