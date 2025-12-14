姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春（37）が14日、自身のインスタグラムで第2子を妊娠中であることを発表した。現在「結成17周年記念 わがままリサイタルツアー」公演中のユニット。小春は「さて、わがままリサイタルツアー残り3公演が終わったら2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします」と第2子の妊娠と活動休止を発表。24日に行われるカバーアルバムのリリースイベン