俳優横浜流星（29）が14日、都内で、主演するNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の最終回を記念したパブリックビューイング＆トークショーを行った。高橋克実は「1年半近く、親子としてお芝居をやっていた。だからカツラが僕のなかでは横浜流星。僕の落ち着く髪形はカツラなんですね。ぜひ（現代劇でなく）時代劇をやっていただきたい」と熱望。これに流星は「もちろん。また時代劇に挑戦したい」と即答だった。「べらぼ