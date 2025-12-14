スプリンターズステークス4着以来のレースとなったサトノレーヴは、ライアン・ムーアを背に出走。直線では内目から差し脚を伸ばすかという場面もあったが、もうひと伸びを欠いて見せ場を作れなかった。想像以上の敗戦に世界の名手も「少し物足りないないよでした」とレースを振り返った。9着サトノレーヴR.ムーア騎手「少し物足りない内容でした。ただ、勝ち馬は本当に例外的な存在で、この距離では私が見てきた中でも最高の馬