【モデルプレス＝2025/12/14】ガールズグループME:I（ミーアイ）が、東京・有明アリーナにて『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』を13日・14日の2日間にわたって開催。2日間で2万人を超える観客を動員した。ここでは2日目の14日の公演をレポートする。【写真】ME:I、7人でパフォーマンス◆ME:I、アンコール公演完走本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都