ナイトルーティンを格上げするウェルネスブランド「BARTH」から、ブランド初となるオーラルケアアイテム『BARTH薬用重炭酸マウスウォッシュ』が発売されました。重炭酸*3の力でお口のすみずみまで洗浄し、寝ている間の菌の増殖を抑えて朝の息までクリアに整えるアイテム。さらに発売に合わせ、人気声優・白井悠介さん出演のXキャンペーン「リポストでお口がきれいになる人々」もスタート♪夜のリラックス