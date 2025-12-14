「ボクシング・８回戦」（１４日、住吉区民センター）東洋太平洋スーパーフライ級１４位の中山慧大（２３）＝六島＝が８回５２秒ＴＫＯで日本同級１１位の神崎靖浩（２５）＝倉敷守安＝とのランカー対決を制し、デビュー３連勝（３ＫＯ）を飾った。前半から的確なジャブと堅いブロックで試合を優位に進めた中山は８回に右ショートをテンプルに当てて効かせ、ダウンを奪って勝負を決めた。「ジャブでリズムをつくり、最後倒す