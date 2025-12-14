2026年1月31日に、和歌山城天守閣を舞台に怪談ライブ『呪珠ツナギ』が開催される。【写真】サンパチマイクの前に立った博士、ジュニア、若林凌駕チャンネル登録者300万人越えのYouTuberたっくーTVのたっくー、呪物コレクターの田中俊行、作家の竹内義和という豪華メンバーが集結。若林凌駕が司会を担当する。会場チケットは抽選制で申込期限は、きょう14日まで。