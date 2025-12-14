政府は１３日、施行後５年が経過したアイヌ施策推進法の見直しに関する検討結果を公表した。要望が強かった差別に対する罰則規定の創設は行わず、差別解消には学校教育などを充実させることで対応する。同日、札幌市で北海道アイヌ協会などを交えて非公開で開かれた「アイヌ政策推進会議」で報告された。２０１９年に施行された同法はアイヌを先住民と明記し、伝統の尊重などを定めた。差別の禁止も定めたが、罰則はなかった。