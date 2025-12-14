頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。問題：「ベトナム」の通貨は？▼ベトナムで使われている通貨は？A. バーツ（THB）B. ルピー（INR）C. ドン（VND）ヒント：単位のゼロが非常に多く、通貨コードはVNDです。答えを見る↓↓↓↓↓正解：C. ドン（VND）正解は「C. ドン（VND）」でした。▼解説ベトナムの公式な通貨は「ドン（VND）」です。バーツはタイ、ルピーはインドな