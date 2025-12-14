2025年12月11日、韓国・聯合ニュースによると、向精神性医薬品をマネージャーらに代理で受け取らせていた医療法違反の疑いが持たれている歌手PSY（48、本名パク・ジェサン）の所属事務所などを警察が家宅捜索した。ソウル・西大門（ソデムン）警察署は4日にPSYの所属事務所「P NATION」と車両を捜索し資料を確保した。P NATIONは「当局の要請に積極的に協力した。今後も法的手順に従い必要な措置を行う」とコメントしている。PSYは