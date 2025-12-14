俳優の寺田心（17）が、14日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。母との思い出を語った。子役としても活躍した寺田の芸能人生を振り返る企画。6歳で出演したCMが話題となりブレークした寺田だが、子役にしては絶妙過ぎる演技をこなしていた。演技について寺田は「母ともしていましたし、事務所の方とか、演出の方にも説明して頂いて」と日々、練習を積んでいたというが、やはり母の影響は大きか