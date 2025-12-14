HKT48の40代の男性スタッフが14日午後5時過ぎ、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男に刃物のようなもので切りつけられて負傷した。20代の女性も襲われ、2人は救急搬送された。いずれも意識はある。県警は殺人未遂容疑で調べている。男は逃走中。警察が行方を追っている。事件を受けてHKT48は公式サイトで「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS