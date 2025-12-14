オーストラリア・シドニー近郊のボンダイ・ビーチでおきた銃撃事件で、これまでに11人が死亡しました。容疑者2人のうち1人も警察に撃たれて死亡したということです。銃撃事件があったのはシドニー近郊のボンダイ・ビーチで警察によりますと、これまでに11人が死亡し、警察官や子供を含む29人が負傷したということです。地元メディアによりますと、銃撃犯1人は現場にかけつけた警察官に撃たれて死亡し、もう一人も重体だということ