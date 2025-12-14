ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）最終話が１４日に放送され、九郎助稲荷を演じる女優の綾瀬はるかが再登場した。今作で綾瀬は、大火事を逃れ、吉原に戻ってきたキツネの九郎助稲荷（くろすけいなり）として語り（ナレーション）を担当。綾瀬が演じる九郎助稲荷は第１回では花魁、第１７回では町娘や武士に化けて登場した。最後は巫女の姿で蔦重（横浜流星）の前に現れ、死のお告げを伝えに来