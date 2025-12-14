巨人・大勢投手が１４日、都内で開催された「ＴＨＥＢＡＳＥＢＡＬＬＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＡＨＳホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に出席。米大リーグ・カブスの今永昇太投手とトークショーに出演し、来季のさらなる飛躍と、直球の自己最速更新に意欲を示した。２３年ＷＢＣで共闘した先輩左腕と熱くトークを展開した後に取材対応。目