ヤクルト・星知弥投手が１４日、守護神にかける思いを明かした。今季は７月頃からクローザーに定着。４４試合に登板し１勝２敗１７ホールド１７セーブ、防御率１・６７と飛躍の１年を過ごした。来季もクローザーを務めたいという思いは強く「今年の最後、いろいろ経験したものを来年出さないと全く意味がなくなってしまう。来年も継続してできたら」と決意を示した。この日の午後、別のトークイベントに登壇した石山泰稚投手