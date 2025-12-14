横浜流星 俳優の横浜流星が14日、都内で行われたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の最終回を記念した豪華イベント「ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜」に登壇した。共演の染谷将太（喜多川歌麿役）、橋本愛（てい役）、中村蒼（次郎兵衛役）、風間俊介（鶴屋喜右衛門役）、高橋克実（駿河屋市右衛門役）ら主要キャストと共に、約900人の『べらぼう』ファンと感動の最終回