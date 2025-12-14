元NPB審判員の丹波幸一氏（55）が、前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。後輩である白井一行審判員（48）が巻き込まれたあの騒動を振り返った。片岡氏が「白井さんは佐々木朗希に対してあの態度だけで、“球審・白井”とコールされるとわーわー言われる。プレッシャーだよね」と同情した。2022年4月24日、オリックス戦でロッテ先発の佐々木朗希が判定に対してマウンドを降りて本塁