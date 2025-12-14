米大リーグ・カブスの今永昇太投手（３２）、巨人・大勢投手（２６）らが１４日、都内でトーク形式のコーチングイベント「ＴＨＥＢＡＳＥＢＡＬＬＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ２０２５ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＡＨＳホールディングス−トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング−」に参加した。トークショーの中で今永は、今シーズンに行った動作解析で「結論が『なんで君がメジャーリーグにいるんだ？』ぐらい