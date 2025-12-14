12月14日、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」男子の決勝戦が行われ、白鷗大学が早稲田大学を下し2年ぶり3回目の優勝を遂げた。 「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」で57年ぶりの優勝を果たし勢いに乗る早稲田大学に第1クォーターから8点のリードを許した白鷗大学。しかし、続く第2クォーターだけで32－14と圧倒し、10点差をつけて