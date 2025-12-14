Jリーグは14日ですべての公式戦日程を終了。年間総入場者数が1350万3210人(前年比:108%)となり、Jリーグ史上初めて1300万人を突破して過去最多を更新したことを発表した。また、全体の平均入場者数も2024年の水準を超え、史上初めて1万1000人を上回ったという。J1、J2、J3いずれも試合数380試合。J1の総入場者数は807万3557人で、平均入場者数は2万1246人となった。J2の総入場者数は337万7480人で、平均入場者数は8888人。J3の