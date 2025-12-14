お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）の妻で、現在第2子妊娠中のモデル・蜂谷晏海（33）が14日、自身のインスタグラムを更新し、第2子男児を出産を報告した。蜂谷は「ご報告です」と、誕生したばかりの愛息の写真を投稿。井戸田と連名で「2025年12月14日、本日の朝8時30分頃第二子となります、男の子を出産いたしました。母子共に健康です」と報告し、「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありが