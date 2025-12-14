12月13日放送の『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』（日本テレビ系）で、ニッチェが9代目女王に輝いた。だが芸歴20年という大ベテランの栄冠に一部では疑問の声もあがっている。「史上最多1044組のエントリーがあった今大会。紺野ぶるま（2年連続5度目）、エルフ（4年連続4度目）、初の決勝に勝ち進んだパンツ万博、電気ジュース、とんでもあや、もめんとといった顔ぶれの中で、7年ぶりに出場したニッチェが勝ちました」（芸能記者