King & Princeが、12月24日にリリースするアルバム『STARRING』の楽曲作家情報、およびクロスフェードPart2映像を公開した。先日にはM1「Theater」からM6「Darling」(永瀬廉)までのクロスフェードPart1が公開され、期待を集めていた今作。Part2では「4月1日」「希望の丘」「MEET CUTE」の新曲3曲を含む内容だ。 「希望の丘」は、「ロンドンハーツSP〜50TAにKing & Princeから楽曲提供依頼〜」で大きな話題となった50TAが手