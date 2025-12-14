友成空が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズエンディングテーマ「咆哮」のミュージックビデオを公開した。今作は作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。キングダムの世界観から、“信念と信念のぶつかり合い”というテーマを音から表現した、圧倒的な臨場感を誇るエネルギッシュな一曲に仕上げた。アメフト部の協力のもと、防具が擦れる音、地面を踏みしめる音、荒々しい声などを実際に友成空本人がフィールドレコーディングし、