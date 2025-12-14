トミー・ジョン手術からの復帰を目指す巨人の育成・木下幹也投手が１４日、ジャイアンツ球場で練習を行い、順調にリハビリを進めていることを明かした。５月に「右肘内側側副靱帯（じんたい）再建術、骨棘切除術」を受け、現在は着実に復帰階段を上っている。この日はキャッチボールなどで１２０キロ台の球を投じた。「順調です。何も痛みとか症状もないです」と汗をぬぐった。木下は横浜から２０年育成４位で入団。４年目だっ