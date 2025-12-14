演歌歌手の桜ちかこが１４日、東京・上野ライブスペースＱｕｉでクリスマス記念ウナギ食らいライブを開催した。オープニングでは、昭和をイメージした割烹（かっぽう）着をきて登場。その後も、着物やサンタクロース姿など様々な衣装で歌唱。２５周年記念曲「桜吹雪」や「流氷酒場」など全１４曲を披露し、会場を沸かせた。幼少期からウナギ好きで知られる桜。この日はクリスマスケーキではなく、ウナギを食べるシーンもあり