【モデルプレス＝2025/12/14】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が12月14日、自身のInstagramを通じて第2子出産を発表した。【写真】井戸田潤、第2子を抱っこする姿◆蜂谷晏海、第2子出産蜂谷は「2025年12月14日、本日の朝8時30分頃 第2子となります、男の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と出産を報告。「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう。いつ