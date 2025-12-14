お友達の家や義実家へ行く時など、手土産を持っていく事もありますよね。筆者は手土産を選ぶのが大好きなのですが、皆様はいかがでしょうか？ 今回は筆者の友人A子さんの、そんなまさかな呆れ話をご紹介します。 本当に美味しいから、皆で食べたいなぁ A子さんは義実家へ行く時、毎回手土産を購入していました。ある時、近所の有名店のチーズケーキをホールで購入したA子さん。いつもは個包装で各々が好きに