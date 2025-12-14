MIMIZUQより道化のAYAが脱退することが発表となった。脱退理由についてAYAは、「バンド活動とその他の業務とのスケジュール調整が難しくなり、このまま続けることでMIMIZUQの活動に迷惑をかけてしまうのではないかと考え、悩んだ末に今回の決断に至りました」とコメントしている。MIMIZUQの道化としてのAYAのラストライブは、2026年1月10日の東京・渋谷REX公演＜Grand Guignol＞となる。以下にオフィシャルサイトに公開された公式