14日夕方、福岡市の商業施設で、男女2人が男に刃物のようなもので刺されました。男は現在も逃走していて、警察は殺人未遂事件として調べています。警察によりますと、14日午後5時すぎ、福岡市中央区地行浜の商業施設「BOSS E・ZOFUKUOKA」で、27歳の女性と44歳の男性が、男に刃物のようなもので刺されました。現場は建物1階の従業員入り口近くで、2人は病院に運ばれましたが、意識はあり、会話できる状態だということです。刺した