【新華社ウルムチ12月14日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州吉木乃（ジェミナイ）県は9日夜、激しい暴風雪に見舞われ、一部の道路で降雪が40センチを超えたほか、視界も10メートル未満となり、車両が立ち往生した。通報を受けた県交通管理大隊が直ちに避難誘導と救援活動を行い、立往生していた車両10台、計25人を救出した。（記者/阿曼）