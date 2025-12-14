【北海道で大荒れの天気に】北海道は15日(月)夕方にかけて大雪や猛ふぶき、車両が埋まるほどの大きな吹きだまりによる立ち往生の発生や車の運転が困難になるなどの交通障害、暴風、根室地方では高潮による低い土地の浸水に厳重に警戒してください。東北と北陸も15日(月)にかけて暴風に警戒が必要です。◎あすの全国の天気15日(月)朝にかけて低気圧が急速に発達しながら北海道付近に進み、15日(月)は北海道付近で冬型の気圧配置が強