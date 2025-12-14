２・５次元アイドルグループ「すとぷり」の莉犬が１４日、神戸市内でワンマンライブ「言ノ葉ワンダーランドＬＩＶＥｉｎ神戸ワールド記念ホール」を開催した。８月に日本武道館で行われた本公演の反響を受けて今回の追加公演が決まった。莉犬自身も「追加公演ができるなんて思ってもいなかったですけど、こんなに愛してくれてありがとう」と驚きと共にファンへ感謝を伝え、「言ノ花束」など２４曲を熱唱。中盤には「すとぷ