俳優横浜流星（29）が14日、都内で、主演したNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の最終回を記念したパブリックビューイング＆トークショーに出席した。約34倍の倍率を勝ち抜いた約900人の温かい拍手に迎えられて登場。横浜は役柄について「人間味あふれる魅力的な人物。蔦重から学ぶことが多かった」と振り返った。「無事に最終回を迎えられてうれしいです。1年半、蔦重の生きざまを見てくれて“ありがたやま”です。蔦