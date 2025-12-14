小柄な“超筋肉”女子レスラーの素顔に痛々しく残る傷跡。本人のSNSで公開されたアザだらけの顔面にファンが騒然としている。【映像】素顔の“超筋肉”女子に痛々しく残った傷跡注目を集めているのはジョーディン・グレースだ。ボディビルダー、パワーリフター、プロレスラーという“三刀流”を武器に、160cmと小柄ながらも未来のスター候補として注目を浴びるレスラーだ。そんなジョーディンが先日自身の『X』を更新。日本