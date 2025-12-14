お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。日本テレビ系「女芸人No.1決定戦THE W 2025」で審査員を務めたお笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）の辛口コメントが賛否両論となっている件に言及した。ニッチェの優勝決定後に「優勝賞金1000万円にしてはレベルの低い大会とは思う」と語るなど、粗品の辛口コメントが話題となっている。エハラは、「これだけ賛否が巻き起こってる時点で過去のTHE Wより明