スマートフォンに表示された「ロブロックス」の画面＝4日、ロシア・エカテリンブルク（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア西シベリアのトムスクで14日、米国のオンラインゲームのプラットフォーム「ロブロックス」への接続をロシア政府が規制したことに抗議する集会が行われた。コメルサント紙などが報じた。数十人が参加。大半は若者で「ロブロックスに手を出すな」「遮断するのでなく遊べ」と書かれたプラカードを掲げた。